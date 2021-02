Astara rayon Polis Şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən, polis polkovniki Azər Cahangirov vəzifəsindən azad olunub.

Onun hansı rayona rəis təyin ediləcəyi barədə əlavə məlumatı təqdim edəcəyik.(Lent.az)

