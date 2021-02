Vətən müharibəsinin ilk günləri. Azərbaycan ordusunun xüsusi təyinatlıları Murov zirvəsində Azərbaycan bayrağını qaldırır. Həmin anları əks etdirən görüntülərdə yer alan qəhrəmanlardan biri Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin 29 yaşlı gizir Elşad Həsənzadə hekayəmizin qəhrəmanlarındandır.

Onun qardaşı Elçin Həsənzadə də Vətən müharibəsinin ilk günlərindən çağırışçı kimi müharibədə iştirak edib.

Metbuat.az iki qardaşın zəfərlə dolu döyüş yolunu təqdim edir:

