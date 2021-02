Bakıda evdə yanğın: Ölən var

Bakıda fərdi yaşayış evində yanğın hadisəsi olub.

Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a məlumat verilib.

Bildirilib ki, nazirliyin qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Balaxan Süleymanov küçəsi ünvanında fərdi evdə yanğın olması barədə məlumat daxil olub.

FHN-nin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri hadisə yerinə cəlb olunub. Hazırda yanğınsöndürmə işləri davam etdirilir, yanğının genişlənməsinin qarşısını almaq üçün təcili və təxirəsalınmaz tədbirlər görülür.

İlkin məlumata əsasən, yanğın yerinin kəşfiyyatı zamanı bir nəfərin meyiti aşkarlanıb.

