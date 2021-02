Bakıda 17 yaşlı qız xəstəxanadan qaçdı: “27 gündür xəbər yoxdur” - FOTO

Bakıda 17 yaşlı qız xəstəxanadan qaçıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə itkin düşən 2004-cü il təvəllüdlü Kifayət Vəlicanovanın atası Rauf Vəlicanov məlumat verib.

Atanın sözlərinə görə, qızı yanvarın 15-də müalicə aldığı 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından qaçıb:

"Qızım maştağada həmin xəstəxanada müalicə alırdı. Yanvarın 15-də xəstəxanada işçilərin səhlənkarlığı ucbatından iki nəfər qız ilə birlikdə qaçıb. Onunla qaçan uşaqlar tapılıb, amma mənim qızım tapılmayıb. Artıq 27 gündür qızımdan bir xəbər yoxdur. Polisə də məlumat vermişik”.

Atanın sözlərinə görə, qızı artıq bir neçə dəfə xəstəxanadan qaçıb:

"Əvvəl də xəstəxanadan qaçmışdı. Lakin 3-4 gün sonra tapılmışdı. Bu dəfə qayıtmayıb, xahiş edirəm ki, qızımı görənlər mənə məlumat versin”.

İtkinlə bağlı məlumatı Sabunçu Rayon Polis İdarəsinin 14-cü Polis şöbəsindən Oxu.Az-a təsdiq ediblər. Bildirilib ki, axtarışlar davam etdirilir.

İtkin düşən qızın atasının əlaqə nömrəsi : +994-55-476-15-11

(Oxu.az)

