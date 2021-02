Daxili İşlər Nazirliyində növbəti kadr islahatı aparılıb.

Bu barədə Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, Daşkəsən Rayon Polis Şöbəsinin rəisi polis polkovnik-leytenatı Azay Ağayev vəzifəsindən azad edilib.

Nazirin digər əmri ilə o, Masallı Rayon polis Şöbəsinə rəis təyin edilib.

