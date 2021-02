İbrahim Kalın Makronun müşaviri ilə Qarabağı müzakirə etdi

Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun siyasi müşaviri Emmanuel Bonne ilə bir sıra məsələləri müzakirə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı ikitərəfli münasibətlər, Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətləri, Şərqi Aralıq dənizi, Dağlıq Qarabağ, Suriya və Liviya məsələləri gündəmdə olub.

Bildirilib ki, görüşdə Türkiyə-Fransa münasibətləri əhatəli şəkildə müzakirə mövzusu olub, qarşılıqlı hörmət və etibara söykənən əlaqə modelinin yenidən təşkilinin zəruriliyi qeyd edilib.

