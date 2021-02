"Maraqlanın görün pandemiyada millət necə dolanır" - Niyam maşınını satır

Müğənni Niyam Salami karantin vaxtında işsiz qalmasından gileylənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi sosial şəbəkədə video yayımlayaraq, hər şeyin bahalaşmasından danışıb:

"Hamı həyət evi istəyirdi, amma indi mən evimi satmağa hazırlaşıram. Fikirləşirəm ki, həyət evini necə satım, binadan mənzil alım. Ağacları sulamalıyam, necə edəcəm? Girin sosial şəbəkədə dünyanı izləyin, görün nələr baş verir. Görün biz hansı səviyyədəyik.

Yayda mən o qədər ağacları sulayıram. İndi durub mənə irad tutacaqlar ki, niyə həyət evi alırsız ki, ağac sulayasız. Maşınımı da satıram. Bir köhnə "Range Rover" varım idi, deyirdilər, pulun yoxdu sürmə. Hər bu maşını sürən milyonçu olur?

Bu pandemiyada bir dəfə bizə qaz, su və ya nəyinsə pulunu keçdilər? Dedilər, bu millət necə dolanır? Restoranı açdılar, nə var? Gedib orada biz toy oxuyuruq? Hər şey sıfırlandı, toy olmayacaq. Hələ xəbərimiz yoxdur, fil qulağında yatmışıq. Ayılacağıq ki, dünyada hər şey dəyişib, bizə indi çatıb".(axşam.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.