Təranə Qumraldan canlı efirdə GÖZLƏNİLMƏZ AÇIQLAMA: "Biz gündə 5 dəfə..." - VİDEO

"Saysız-hesabsız dalaşmışıq. Tək kişi əsəbləşmir, mən də əsəbləşirəm. Kim desə ki, mənim ailəmdə söz-söhbət yoxdur, onlar robot kimi yaşayırlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri ARB TV-nin "Həmin Zaur" verilişində qonaq olan müğənni Təranə Qumral bildirib.

"İnsan onlardan şübhələnər ki, onda bunlar ailə deyillər. Ailə olsun, söz-söhbət olmasın? Uşaqla dalaşırsan, həyat yoldaşınla dalaşırsan. Doğrudan, robot kimi yaşamaq olarmı? Sən də heç nə demə, mən də deməyim?

Vallah, bu, inandırıcı bir şey deyil. Hamının evində söz-söhbəti var. Siz bir dəfə dalaşırsınız, biz gündə 5 dəfə dalaşırıq. Yalandan deyim ki, dalaşmırıq?" - deyə müğənni əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.