Azərbaycanla Ermənistan arasında hərbi əsirlərin növbəti mübadiləsi baş verib.

Metbuat.az " "RİA Novosti"yə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycana 1, Ermənistana 5 hərbi əsir təhvil verilib.

Hərbi əsirlərin qaytarılması Qarabağdakı Rusiya sülhməramlılarının komandanı, general-leytenant Rüstəm Muradovun nəzarəti altında aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.