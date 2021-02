Azərbaycanda minimum pensiya məbləği aylıq 220 manat olduğu halda ən yüksək məbləğ ondan 90 dəfə çoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov məlumat verib.

O bildirib ki, vaxtında alınan yüksək maaş və düzgün rəsmiləşdirmə pensiya yaşında vətəndaşın sosial təminatına da müsbət təsir edir.

