Bakının “Neftçi” klubu yeni transferini təqdim edib.

Mtbuat.az xəbər verir ki, bunu klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Paytaxt təmsilçisi Bolqarıstanın MOİK klubundan Ahmed Ahmedovu heyətinə qatıb.

