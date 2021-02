Xələf Xələfov Moskvada Rudenko ilə danışıqlar aparıb

Fevralın 9-da Moskvada Rusiya və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlikləri arasında məsləhətləşmə xarakterli görüş keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN məlumat yayıb.



Bildirilib ki, Rusiya Federasiyası Xarici İşlər nazirinin müavini Andrey Rudenko və Azərbaycan Xarici İşlər nazirinin müavini Xələf Xələfov arasında baş tutan görüş ölkələr arasındakı strateji əməkdaşlıq münasibətlərinə xas olan ənənəvi dostluq və konstruktiv dialoq mühitində keçib.



Görüş zamanı ikitərəfli münasibətlər, həmçinin regional və beynəlxalq miqyasda aktual olan məsələlər müzakirə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.