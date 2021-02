Tanınmış hind aktyoru və rejissoru Raciv Kapur vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 58 yaşlı məşhur Mambayda dünyasını dəyişib.

Raciv Kapur Hindistan kinematoqrafıyasının ən tanınmış siması sayılan Rac Kapurun kiçik oğludur.

Çimpu ləqəbli Raciv ilk dəfə atasının filmlərində çəkilməyə başlayıb. O, 1985-cil ildə “Qanq, sənin suların bulanıqdı” filmində baş rolu ifa edib.

Racivin rejissor işləri arasında isə 1996-ci ildə lenta aldığı “Məhəbbət kitabı” filmi daha böyük populyarlıq qazanıb.

