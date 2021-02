ABŞ-ın Minnesota ştatının Buffalo şəhərində yerləşən klinikada silahlı atışma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli “Star Tribune” nəşri yerli polisə və fövqəladə xidmətə istinadən məlumat ayaıb. Bildirilib ki, açılan atəş nəticəsində azı 5 nəfər yaralanıb.

Nəşrin yazdığına görə, hadisədən 30 dəqiqə sonra klinikada partlayış baş verib. Tibbi heyət təxliyə edilib.

