Moskvadan olan turistlər Ural dağlarında İTKİN DÜŞDÜ

Ural dağlarındakı Dyatlov aşırımına səyahət etmiş Moskvadan olan turist qrupu hələ də geri qayıtmayıb.

Metbuat.az“RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, onlar fevralın 10-da, yerli vaxtla səhər saat 08.00-da geri dönməli imiş.

Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Sverdlovsk vilayəti üzrə Baş İdarəsinin məlumatına görə, aşırımda hazırda 3 turist qrupu var və onlarla daim əlaqə saxlanılır.

Lakin itkin düşən turistlərdən hələ də heç bir məlumat yoxdur.

Məlumata görə, turistlər 1959-cu ilin fevralında aşırımda ölən turist qrupunun xatirəsini yad etmək üçün aşırıma gediblər.

