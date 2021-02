Adnan Oktarla bağlı ŞOK FAKT üzə çıxdı: "İntim münasibət üçün qurduğu sistem belə adlanırdı..."

Adnan Oktar mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmanın "kabus" ləqəbli üzvü Murad Çakır məhkəməyə bəzi etiraflar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Hürriyyət"də yayımlanan "Adnan Oktarın seks olimpiadası" başlıqlı xəbərə görə, Murat Çakır əhəmiyyətli məlumatlar verib. O, əvvəllərdə müzakirə edilən və qruplaşma içində qadınların intim münasibətə məcbur edildiyi "turniket" sisteminə "seks olimpiadaları" deyildiyini söyləyib.

8 il həbs cəzası verilən Murad Çakır bildirib ki, Adnan Oktarın studiyaya gedişlərində "Qadın var mı?" deyə sual verməsinə şahid olub.

