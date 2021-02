Almaniyada son sutka ərzində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına 8072 yoluxma halı qeydə alınıb, 813 nəfər vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Robert Kox İnstitutu məlumat yayıb. Bildirilib ki, Almaniyada indiyədək koronavirusa yoluxanların sayı 2 299 996, xəstəlikdən ölənlərin sayı isə 62 969 nəfərə çatıb.

Almaniyada COVID-19-dan sağalanların sayı isə 2,1 milyon nəfərdir.

