İspaniyada epidemiyanın başlanğıcından 3 005 487 koronavirusa yoluxma hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin hesabatında bildirilib. Rəsmi məlumatlara görə, epidemiyanın başlanğıcından bəri 63 mindən çox insan COVID-19-un qurbanı olub.

Fransada isə koronavirusa yoluxan xəstələrin ölüm sayı 80 147-yə yüksəlib. Səhiyyə Departamentinin məlumatına görə, epidemiyanın başlanğıcından bəri ölkədə 3 360 235 yoluxma aşkar edilib.

