100 milyon dollar qazanmaq istəyənlərə TƏKLİF - Şərtlər 22 apreldə deyiləcək

Son vədini yerinə yetirən Elon Mask, ən yaxşı karbon tutma və saxlama texnologiyası üçün elan etdiyi yarışmanın necə keçiriləcəyini izah edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 100 milyon dollar məbləğ ''XPrize'' fonduna daxil olacaq. Dünyanın hər yerindən mühəndis komandalarının iştirak edə biləcəyi yarış dörd il davam edəcək .

Növbəti bir il yarım ərzində 15 komanda seçiləcək. Hər biri 1 milyon dollar alacaq, müsabiqədə iştirak edəcək tələbələrə 200.000 dollarlıq başqa 25 ayrı təqaüd veriləcək. Əsas mükafat üçün 50 milyon dollar, ikinci yer üçün 20 milyon dollar, üçüncü üçün 10 milyon dollardır.

Qaliblərdən "karbondioksidi birbaşa atmosferdən və ya okeandan təmizləmək və CO2-ni ekoloji cəhətdən təmiz bir şəkildə qorumaq üçün bir həll yolu" nümayiş etdirmək tələb olunacaq. Müsabiqə şərtləri ətraflı olaraq 22 aprel tarixində yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, karbon təmizlənməsi texnologiyası hələ işlədiyi sübuta yetirilməmiş bir fikirdir. Planetin orta temperaturunun artması ilə yanaşı, xüsusilə də böyük şirkətlər arasında getdikcə populyarlıq qazanan bu fikir üçün keçən il Maykrasoft şirkəti (Microsoft) bütün CO2-nin atmosferdən alınması üçün 1 milyard dollar vəd etmişdi.

Mənbə: HighTech

