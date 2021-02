Peyvənd olunan şəxs virusa yenidən yoluxa bilərmi? - RƏSMİ CAVAB

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) peyvənd olunan şəxsin virusa yenidən yoluxma ehtimalının olub-olmaması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, peyvənd ikinci doza vurulduqdan iki həftə sonra öz təsirini göstərməyə başlayır və qanda anticisimləri təyin etmək mümkün olur. Lakin bununla yanaşı qeyd olunub ki, bu, hər kəsin immun sisteminə görə dəyişə bilər.

"Müxtəlif peyvəndlər üzərində aparılan tədqiqatların nəticələri fərqlidir. Türkiyədə aparılan tədqiqatlar "CoronaVac" vaksininin effektivlik dərəcəsini 92 faiz qiymətləndirir. Braziliyada aparılan tədqiqatlar vaksinin xəstəliyi ağır və orta ağır hallardan 100 faiz qorumasını təsdiq edib", - məlumatda qeyd olunub.

