Bu gün Naxçıvanda “Xıdır Nəbi” bayramı qeyd olunur.

Metbuat.az xəbər ki, Nakhchivan Autonomous Republic “Twitter” səhifəsində bayram adətlərini yaşadan video paylaşım edilib.

Qeyd olunur ki, Naxçıvanda əsrlərdir qorunan bu bayram yazın ilk carçısıdır: “Mənası qaranlıqdan (soyuq qışdan) çıxdıq deməkdir.

Xıdıra, xıdır deyərlər,

Xıdırın payını verərlər!

Bayramınız mübarək olsun”.

Ölkəmizdə geniş yayılmış, milli adət-ənənlərimizin bu günə kimi qorunub saxlanıldığı bayramlardan biri də Xıdır Nəbi bayrdmıdır.

Bu bayram demək olar ki, Azərbaycanın bütün bölgələrində keçirilir. Xıdır Nəbi bayramı yazın gəlişini, təbiətin oyanmasını, otların cücərməsini, axar suyun təmizlənməsini özündə ehtiva edir.

Kiçik Çillənin çıxması münasibətilə keçirilən Xıdır Nəbi bayramı həm də qədim əkinçilik görüşləri ilə əlaqədardır. Çünki artıq yazın gəlişi ilə bölgələrimizdə əkin-səpin işləri həyata keçirilir.

