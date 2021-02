Dünyada COVID-19-a qarşı peyvənd olunanların sayı açıqlanıb

Yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası əleyhinə kütləvi vaksinasiyanın aparıldığı ölkələrin sayı 73-ə çatıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə “Bloomberg”in əldə etdiyi məlumatlar əsasında hazırladığı infoqrafikada qeyd olunub.

Bildirilib ki, tarixin ən böyük vaksinasiya kampaniyası çərçivəsində son göstəricilərə əsasən bütün dünyada 138 milyon dozadan çox COVID-19 əleyhinə vaksin tətbiq edilib, gündəlik vaksin olunanların sayı isə 4,85 milyon nəfərə çatıb.

Kütləvi vaksinasiya proqramı çərçivəsində Çində 31,2 milyon, Avropa İttifaqında 17,7 milyon, Böyük Britaniyada 13,1 milyon doza peyvənd tətbiq edilib.

