Vətən müharibəsində iştirak edən və ağır yaralandığı üçün komada olan əsgərimiz ayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Əsgərin kimliyi haqqında dəqiq məlumat bilinməsə də, onun 125 gün sonra ayıldığı, gözlərini açdığı görüntülərdən anbaan görünür.

