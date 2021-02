Dizel mühərrikli avtomobillərin qiyməti ucuzlaşıb

Dizel yanacağının qiymətinin dəyişməsi dizel mühərrikli avtomobillərin qiymətinə müəyyən təsirini göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı deyib.

R.Osmanlı bildirib ki, yanacağın bahalaşması xüsusilə də mühərrik həcmi böyük olan avtomobillərin qiymətinə öz təsirini göstərib:

“Düzdür, təsir o qədər də böyük rəqəmlərlə ifadə olunmur, ancaq az da olsa hiss olunur, yəni dizel mühərrikli avtomobillərin qiymətində müəyyən qədər azalmalar müşahidə olunur”.(Trend)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.