Yunan gitaraçı əmisinin sümüklərindən FAYDALANDI - FOTO

Məşhur amerikalı gitaraçı “Prince Midnight” ö qeyri-adi gitarana düzəldib.O bunu ölmüş əmisinin skletindən hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc gitaraçının əmisi öləndə öz skletini elmə vəsiyyət edib. Hətta bir neçə il sklet məktəblərdə tədris üçün istifadə edilib.

Məktəblərdə əsl skletlərdən istifadə qadağan edildikdən sonra ''Prince Midnigh''-ın ağlına ondan musiqi aləti kimi istifadə etmək gəlib.

Bu barədə öz ''İnstaqram'' hesabında məlumat verən gənc gitaraçı bildirib ki,əmisinin sümüklərindən hazırlanan gitara bundan sonra ona sevinc və uğur gətirəcəkdir.

Mənbə: AntiRadio



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.