Azərbaycanda 92 yaşlı qadını övladları televiziyanın qarşına qoyub qaçdılar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xəzər televiziyasında yayımlanan "Səni axtarıram" verlişində məlumat verilib.

Verilişə çıxan 92 yaşlı Əsli adlı qadın bildirib ki, 7 övladı var: " 3 ölüb, 4-ü sağdır.

Özüm Mingəçevirdə yaşıyırdım. Bakıda da bir otaqlı evim vardı. Uşaqlar evimi satıb küçəyə atdılar. Küçə süpürərək 7 övlad böyütdüm. Amma bu gün onlar məni tanımırlar".(Sonxeber)

