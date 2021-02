Dağıstanda qəribə olay yaşanıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadən bildirir ki, valideynləri onlara öldü deyilən əkizlərini torpağa tapşırarkən qarşılaşdıqları mənzərədən şoka düşüblər.

Kəfəni açaraq onlara baxmaq istəyənlər onun içərisində iki ədəd oyuncaq olduğunu görüblər. Uşağın valideynləri körpələrin oğurlandığını düşünürlər.

Onlar polisə müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını istəyirlər.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.