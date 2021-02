Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana COVID-19-a qarşı peyvəndin ikinci dozası vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin "Telegram” hesabında paylaşım edilib.

"Mən də COVID-19 peyvəndinin ikinci dozasını vurdurdum. İnşallah, ən qısa zamanda bütün vətəndaşlarımızın peyvənd olunmasını hədəfləyirik”, - deyə R.T.Ərdoğan bildirib.

