Rusiyanın daha bir şəhərindən Bakıya uçuşlar həyata keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, fevral ayının 17-dən adıçəkilən şəhərdən paytaxtımıza reyslər həyata keçiriləcək.

Xatırladaq ki, daha əvvəl AZAL və Rusiyanın "Aeroflot” aviaşirkəti Bakı-Moskva-Bakı marşrutu üzrə xüsusi reyslərin yerinə yetirilməsinə başlanacağını açıqlamışdı.

