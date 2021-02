"Oscar" mükafatlarının təqdimetmə mərasimi koronavirusun pandemiyası səbəbindən eyni zamanda bir neçə məkanda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerika Kino Sənəti Akademiyasının nümayəndəsi "Reuters" agentliyinə müsahibəsində deyib.

O bildirib ki, aprelin 25-də keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlə bağlı yaxın zamanlarda daha ətraflı məlumat veriləcək.

Qeyd edək ki, mərasimin aparıcısı hələ ki, elan olunmayıb.(Axşam.az )

