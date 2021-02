Çin hökuməti ölkə ərazisində “BBC World News”un yayımını qadağan edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb kimi BBC-nin etibarlılıq tələblərini pozması və dövlət maraqlarına xələl gətirməsi göstərilib.



"Kanal Çində yayımlanmaq üçün tələbləri yerinə yetirmədiyi üçün ÇXR-də fəaliyyətini davam etdirə bilməz”, - deyə Çinin Radio və Televiziya Baş İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir.

