Günün ulduz falı - 12 FEVRAL

Qoç - Erida və Plutonun münasibətləri sizə bu gün ruh verəcək. Aktiv fəaliyyətə hazırsınız, lakin bir məsələdə tələsməyin, hadisələri zamanın hökmünə buraxın.

Gərəkli yerə əməl və məsləhətlə çatmağa çalışın. Həmfikirləriniz, ümumi və maraqlı işi görə biləcəyiniz adamlar varsa, yaxşıdır.

Qrupda asanlıqla çalışırsınız. İşdəki münasibətlərə romantikanı qatmayın. Perspektivlərlə bağlı danışıqlar aparmaq, iş və bacarıqlarınızı reklam etmək, imkanlarınızdan bəhs etmək üçün əlverişli vaxtdır.

Başağrısı yaranarsa, dərmanlara tapınmayın. Diş ağrılarının müalicəsi və diş çəkilməsi üçün əlverişli gün deyil.

Buğa - Uran və Merkurinin münasibətləri sizi qarşınıza qoyduğunuz məqsədə yaxınlaşdıracaq. İdeyanızı mümkün qədər tez reallaşdırıb yeni planlara yer yaradın. Yanlışlıq, izafi səylər istisna deyil.

Səhhətinizə ziyan verməyin. Diqqətli olun, ətrafınızdakı insanların dəstəyini alın.

Nəticənin tezliklə əldə edilə biləcəyi işlər alınacaq. İnformasiya və məlumatlarla işə vaxt ayırın. Yeni xəbər axtarın, gələn məlumatları təhlil edin, son vaxtlar aldığınız təklifləri müzakirə edin.

Fəaliyyətinizdə müəyyən məqamın ciddi dəyişikliklərə ehtiyacı var.

Maraqlarınızın təminatı üçün avadanlıq və material almaq olar. Hər şey o qədər də pis deyil.

Xırda problemlərə görə pərişan olmayın.

Əkizlər - Haumea və Plutonun münasibətləri bu günü gərgin edəcək. Səhər saatlarından etibarən təmaslarda sərtlik, dözülməzlik, tələbkarlıq hiss olunacaq. Sizdən hər işi tez başa vurmağı istəyəcəklər.

Günün ikinci yarısında əhvalla planlarda yenilənmələr olacaq.

Şəxsi maraqlar və istəkləri diqqətdə saxlayın. Səmimilik, etiraf, hisslərin izharı üçün əlverişli vaxtdır.

Axşam saatlarında boş küçədə dolaşmayın, macəra aramayın.

İnternetdə informasiya axtarışı, dostlarla təmaslar maraqlı nəticələr verə bilər.

Xərçəng - Neptun və Yupiterin münasibətləri heç nədən hay-küy yaranmasına səbəb olacaq. Qəzalı gündür, yolda və nəqliyyatda ehtiyatlı olun.

Yaxın ətrafınızdakı insanlarla münasibətlərdə gərginlik, sərtləşmə hiss ediləcək. Hadisələr aktivləşəcək, önəmli əlaqələrin indiyədək kölgədə qalan məqamları üzə çıxacaq.

Kimin qərar qəbul etməsi ilə bağlı mübahisələrə qatılmayın. Ətrafınızdakı insanların sizində bağlı gözləntilərinin səviyyəsi qədərindən artıqdır. Sözləriniz və hərəkətlərinizə göstərilən reaksiyaları sezin. Neqativə meylli olmayın, impulsiv davranmayın.

Yeni mövzunun yaranması, fərqli araşdırmaya marağın oyanması istisna deyil.

Səhər saatları və axşam vaxtı daha effektivdir.

Şir - Yupiter və Erilanın münasibətləri səhər saatlarında işlərin çoxunu görməyi, yaxınların istəklərinin yerinə yetirilməsini tələb edir.

Gün ərzində gərginlik artacaq. Qəfil arzu və həllərə nəzarət edin. İstənilən mühüm qərardan əvvəl bir qədər gözləyin.

İlk impulsdan sonra fikrinizi dəyişməyiniz istisna deyil.

Axşam saatları daha əlverişlidir. Qonaq getmək, gəzintiyə çıxmaq olar.

Görüş faydalı, həm də maraqlı olacaq.

Yeniliklərdən çəkinmirsinizsə, məqsədlər və fəaliyyət istiqamətini yeniləməyə imkan verə biləcək təkliflər alına bilər.

Yaşanan hadisələrdə gələcək olayların zəminini arayın.

Axşam saatlarında sizi internetdə macəra gözləyir.

Qız - İo və Kallistonun münasibətləri bu günün hadisələrini xaotik və sürətli edəcək. Təsadüfün müdaxilə etməsini istəmədiyiniz tədbiri sabaha saxlayın. Bununla belə, özü hərəkət edə biləcək olaylara sədd yaratmayın.

Tələsməyərək, aramla çalışsanız və üstünlüklərinizi aşkarlamağa çalışsanız, hər şeydən yararlana bilərsiniz.

Münasibətlər, xüsusilə də onların mübhəm məqamları, nəzarət və təsirinizdən kənarda qalan ünsürlər diqqət mərkəzinizdə olmalıdır.

Maraqlandığınız məsələnin təfərrüatına varmağa çalışmayın. Tələsməyin, bir neçə gün sonra hər şey əyan olacaq.

Gərginliyi azaltmaq üçün rutin, cari işlərlə məşğul olun, fiziki yukdən qorxmayın.

Gərgin situasiyalarda ciddi ağırlaşma olacaq. Neytral variantlarda isə hər şey sakit cərəyan edəcək.

Tərəzi - Fobos və Pasifenin münasibətləri əvvəlki günlərin ağırlığını indiyə daşıyacaq. Hər şey plan üzrə getsə də, sayıq davranın.

Günün ilk yarısı sərvaxt olun. Hadisələri tələsdirməyin, yaxın ətrafınızdakı insanlara sözlərini deməyə, təşəbbüslə çıxış etməyə imkan verin.

Hərə yalnız özünü eşidəcək, yalnız öz hədəf və məqsədlərinin təminatına can atacaq. İstənilən məhdudiyyət, təzyiq sizi təbdən çıxara bilər.

Problemlərinizi müstəqil həll edin, fiziki işlə daha çox məşğul olun.

Axşam saatları şəxsi həyat və işlə bağlı görüşlər, yazışmalar üçün əlverişlidir.

Uzaqdakı tanışla müzakirələr effektiv alına bilər.

Əqrəb - Lisiteya və Himaliyanın münasibətləri bu gün öz oyun qaydalarını diqtə edəcək. Yaranan imkanları əldən verməyin. Son günlər sizi qayğılandıran və fikirlərinizi məşğul edən məqamın çözülmə vaxtıdır.

Nagahani hadisə planlaşdırılmış olaydan daha yaxşı ola bilər. Səbrsiz olsanız, ətrafdakı insanlara təzyiq etsəniz, nigaranlığınız gerçəkləşə bilər.

Qarşılıqlı anlaşmaya çətinliklə nail olduğunuz insanla maraqlana bilərsiniz.

Mübahisələr və ya münaqişələr aktivliyinizi artıracaq. Bədxərclik etməyin.

İşdə yoxlama, günahkar axtarışı, habelə yanlışlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı tapşırıq istisna deyil.

Oxatan - Umbriel və Kallistonun münasibətləri sizdən bu gün rasional, müdrik davranış tələb edir. Ailə üzvünüz və ya yaxın qohumunuzla bağlı qəfil xəbər gələ bilər.

Təxtirəsalınmaz iş, müdaxilə sinirlənməyə səbəb olacaq.

Evinizi, ailənizi kənar təsirdən və münasibətlərə qarışmaq cəhdlərindən maksimal dərəcədə qoruyun.

Ünsiyyəti bir qədər məhdudlaşdırın, qonaq dəvət etməyin. Yaşam məkanında yeni, prinsipial heç nəyə başlamayın.

Həyat sizi qeyri-adi imkanla üzbəüz qoya bilər. İlkin mərhələdə dağıntılar mümkündür.

Yeniliyi yoxlayın, əlavə sınaqdan keçirin.

Oğlaq - Erida və İonun münasibətləri günü xəbər, zəng, danışıq, xahiş və tələb sarıdan bol edəcək. İdeyalarınız və konstruktiv təklifləriniz cavabsız qala bilər.

Aktiv, təşəbbüskar, qıvraq və çevik olun. Həllinə doğru çoxdan bəri irəlilədiyiniz məsələnin gündəmə gəlməsi mümkündür. Lakin planlarınız doğurlmayacaq. Məlumat toplayın, bundan sonrakı addımlarınızı müzakirə edin, amma olaylara süni təkan verməyin.

Sənədlərdə dəqiqlik və səhihliyə fikir verin. Xoşladığınız işlərə axşam saatlarında vaxt ayırın. Diqqətinizi iş prosesindən ayırmayın. Əks təqdirdə, sonrakı günlərdə yerinə yetirməli olduğunuz işlərin sayı arta bilər.

Dolça - Oberon və Fobosun münasibətləri iş şəraitinə yenilənmə, aktivləşmə verə bilər. Mühüm məsələlərin həlli üçün yaxşı fondur. Kollektivdə birgə iş yaxşı nəticə verə bilər. İntuisiyanızı işə salın.

Tənqid və kateqorik fikirlərdən qaçın, ümumi işin qayğısına qalın. Peşəkarlığınızla yanaşı, aktivliyiniz yaxın ətrafınızdakı insanlara ümid verə bilər.

Tənha və təkbaşına qalmaq istəsəniz də, gələcəyə işləyin, problemlərin çətin mərhələsindən sürətlə keçin, iş və yükü tərəfdaşlarla bölüşün.

Axşam saatlarında internet vasitəsilə yazışmaq, bəzi məsələləri həll etmək olar.

Balıqlar - Tefeya və Qanimedin münasibətləri bu gün ətalət vəd edir. Təmkin və səbr qəzalı durumlarla yanlışlıqlara yol verməməyə imkan verəcək.

Emosional fon stabil olmadığından nəticələr də konkret alınmaya bilər. Əvvəlki günlərdə başladığınız işləri günün ilk yarısında davam etdirin.

Günün ikinci yarısında yaranacaq problemlərin soyuqqanlı şəkildə həllinə can atın. Yaxınlarınızın hisslərini qulaqardına vurmayın, əks təqdirdə münasibətlərdə problemlər yaşana bilər.

Səhhətiniz stresslərə məruz qalacaq.

Xroniki ağrıların kəskinləşməsi mümkündür. Axşam və gecə saatları maraqlı xəbərlər gətirə bilər ki, bunun da nəticəsi yuxusuzluq olacaq.

