Çin ərazisində Böyük Britaniyaya məxsus “BBC World News” telekanalının yayımı qadağan edilib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çinin Radio və Televiziya Baş İdarəsi qərar qəbul edib.



BBC etibarlılıq və qərəzsizlik prinsipini pozmaqda ittiham edilir. Bu səbəbdən yayımın dayandırıldığı bildirilib.

