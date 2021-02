Neft məhsulları müasir dünyanın təməlidir. Neftdən imtina etmək vaxtı hələ çatmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Lukoil” şirkətinin rəhbəri Vahid Ələkbərov deyib. Onun sözlərinə görə, neftdən geyim, mebel, dərman və elektronika istehsalında istifadə olunur.



“Neftdən imtina etmək çağırışları mənasızdır. İnanın ki, hələ vaxtı çatmayıb”, - deyə V.Ələkbərov qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.