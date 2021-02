Ermənistanda fərarilik edən tabor və bölük komandiri axtarışa verildi

Ermənistan ordusunun hərbi qulluqçuları arasında xidmətdən imtina və hərbi hissəni özbaşına tərk etmə halları artıb.

Metbuat.az erməni KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, hərbi hissələrin birində eyni gündə tabor komandiri və bölük komandiri də daxil olmaqla bir neçə hərbi qulluqçu fərarilik edib.



Əsgərlərin bəziləri hərbi polis tərəfindən xidmət yerinə qaytarılsa da, hərbi qulluqçular Darnik Saroyan və Henriki Tatevosyanın axtarışları davam edir.



Komandanlıq kütləvi fərarilik faktını ört-basdır etmək məqsədilə hüquq-mühafizə orqanlarına məlumat verməyib.

