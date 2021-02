ABŞ-ın Texas ştatında ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az xəbər veirir ki, bu barədə Fort-Uort şəhər polisinin əməkdaşı Daniel Siqura açıqlamasında bildirib. Hadisə ilə bağlı məlumatların dəqiqləşdirilməsi davam etdirildiyi bildirilib. Ümumilikdə, ştatın mərkəzi magistral yollardan birində, təxminən 100 avtomobil toqquşub.

Qəzaya səbəb yolun buz bağlaması olub. Nəticədə 6 nəfər ölüb, 36 nəfər yaralanıb. (CNN)

