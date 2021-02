"Nazirlər Kabinetinin qərarında sosial məkanlarda maska taxılmalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-in nümayəndəsi, həkim-infeksionist Nəzrin Mustafayeva RealTV-yə müsahibəsində bildirib.

“Əgər açıq havada tək gedirsinizsə, maska taxmaya bilərsiniz. Sosial məkanlarda olarkən isə mütləq maska taxılmalıdır.

Bulvarda, yaxud parkda gəzərkən və ətrafda heç kim olmadıqda maska taxmaya bilərsiniz. Elə bir qayda da yoxdur”, - deyə Nəzrin Mustafayeva bildirib. (baku.ws)

