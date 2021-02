Çin tənzimləmə agentliyi Böyük Britaniyanın "BBC World News" televiziya və radio şirkətinin fəaliyyətinə qadağa qoyub.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi xəbər verib.

Bildirilib ki, televiziya kanalı Çində televiziya və radio yayım siyasətini ciddi şəkildə pozub:

"Xarici kanal olaraq Çində yayımlanmaq üçün müəyyən edilmiş tələbi yerinə yetirmədiyi üçün "BBC World News"un fəaliyyətinə davam etməsinə icazə verilmir".

