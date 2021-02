Türkiyədə vaksinasiyadan keçənlərin sayı 3 milyonu ötdü

Türkiyədə koronavirusa qarşı vaksinasiya prosesindən keçənlərin sayı 3 milyonu keçib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-ə istinadən xəbər verir ki, ölkədə pandemiya ilə mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

Həmçinin COVID-19-a qarşı vaksinasiya prosesi də tərtib olunmuş plana uyğun şəkildə aparılır. Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin son statistikasına görə, ölkədə ilk doza vaksin olunanların sayı 3 029 889 nəfərə çatıb.

Hazırda paralel olaraq vaksinasiyanın ikinci mərhələsi davam edir. Türkiyədə vaksinasiya prosesində Çinin "SinoVac" şirkətinin "CoronaVac" vaksinlərindən istifadə edilir. Vaksinlərin tədarükü prosesi də həyata keçirilir.

