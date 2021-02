Bakıda 27 gündür itkin düşən azyaşlı qız GÖRÜN HARDAN TAPILDI

Bakıda 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından qaçan 17 yaşlı Kifayət Vəlicanova tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Oxu.Az-a onun atası Rauf Vəlicanov məlumat verib.

O bildirib ki, qızı fevralın 10-da paytaxtın Nizami rayonu Koroğlu metrostansiyasının yaxınlığında tapılıb:

“Qızım fevralın 11-də Nizami Rayon Polis İdarəsinin 25-ci Polis Şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən tapılıb. Məlumat verilən kimi şöbəyə yaxınlaşıb qızımı oradan götürdüm. O artıq xəstəxanada yox, evdədir. Məsələyə diqqət göstərən hər kəsə təşəkkür edirəm”.

Xatırladaq ki, azyaşlının psixoloji problemləri var. O yanvarın 15-də müalicə aldığı 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasından qaçmışdı.

