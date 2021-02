Türkiyənin "BOTAŞ International Limited" (BIL) şirkəti bugünədək Ceyhan neft terminalından 3,597 milyard barel neft nəql edib.

Metbuat.az bu barədə şirkətə istinadən məlumat verir.

Bugünədək terminaldan "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yatağından neft daşıyan 4 695 tanker yola salınıb.

2021-ci ilin əvvəlindən Ceyhan neft terminalından 36 AÇG nefti daşıyan tanker və ya 26,2 milyon barel neft yola salınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.