Ötən ilin iyun ayında törədilən cinayətin üstü açılıb.

Metbuat.az milli.az-a istinadla bildirir ki, ötən ilin iyun ayında Giresun vilayətindən meyiti tapılan 7 yaşlı İkranur cinayəti ilə bağlı yeni məlumatlar əldə olunub.

Onun cinayətə qurban getdiyi aşkarlanıb. Azyaşlını öldürən şəxs isə elə onun azyaşlı qohumu, 14 yaşlı əmisi olub.

Bunu jurnalist Müge Anlı ATV kanalında aparıcılıq etdiyi verilişdə söyləyib. O bildirib ki, cinayəti törədən şəxs ifadəsində hər şeyi etiraf edib və həbs olunub.

