Prezident bu şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla aşağıdakı şəxslər təltif edilib:

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Zəkiyev İlham Əzizağa oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Rəhimov İlqar Elxan oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abbasov İlqar Əziz oğlu

Əlizadə Ülkər Ələsgər qızı

Hacıyev Yaşar Fərəc oğlu

Məhərrəmov İlham Nadir oğlu

Muradov Əkbər Ədalət oğlu

Mürsəlov Rauf Dadaş oğlu

Ramazanzadə Mehman Əbil oğlu.

