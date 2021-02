Koronavirusun yeni "Britaniya ştammı" əvvəlki variantlardan 70 faiz daha çox ölümcül hesab olunub.

Metbuata.az xəbər verir ki, alimlər virusun bu növünün həm də 45 faiz daha sürətlə yoluxduğunu müəyyən ediblər.

Bu günədək "Britaniya ştammı" 82 ölkədə aşkar edilib.

Qeyd olunur ki, ABŞ-da yeni növə yoluxma halı hər on gündən bir iki dəfə artır. Yoluxmanın qarşısının alınmayacağı təqdirdə bu növün mart ayınadək ABŞ-da dominant vəziyyətdə olacağı bildirilir.

