Sevdanın əri ilə bu görüntüləri müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO

Müğənni Sevda Yahyayeva həyat yoldaşı Zakir Bayramovla obyektiv qarşısına keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, cütlük Sevgililər gününə özəl fotosessiya etdirib.

Sevda görüntülərini sosial şəbəkədə yayımlayaraq “Məhəbbət haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur, çünki onun öz səsi var və öz yerinə özü danışır. Məhəbbətdən imtina etmək olmaz, çünki o yaşamımızın qidasıdır. Bu ülvi hissləri yaşamağı hər kəsə arzu edirəm” - sözlərini qeyd edib.

Cütlüyün görüntülərini fotoqraf Niko Abbasov lentə alıb. Ən çox müzakirə olunan məqamlardan biri isə Sevda və həyat yoldaşının videoda ğpüşməsi olub. (axsam.az)

