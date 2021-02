Türkiyədə bu günə olan koronavirusla bağlı müşahidə edilən vəziyyət açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün ölkədə 91 nəfər koronavirusdan ölüb.

Gün ərzində 116 min 452 test aparılıb, onun 7 min 945-i müsbət çıxıb.

Ağır xəstə sayı 1232-dir. 7 min 106 nəfər COVID-19-dan sağalıb, bununla sağalanların sayı 2 milyon 482 min 435-ə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.