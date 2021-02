Çavuşoğlu Blinken ilə telefonla danışıb

Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu ABŞ-ın dövlət katibi Entoni Blinken ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə XİN məlumat yayıb.



Çavuşoğlu əvvəlcə ABŞ-ın dövlət katibini yeni vəzifəyə təyin olunması ilə əlaqədar təbrik edib. Daha sonra dövlət rəsmiləri FETÖ, PKK/PYD mövzusunu, terrorla mübarizə, “S-400” və bəzi regional məsələləri müzakirə ediblər.



Eyni zamanda Çavuşoğlu ABŞ-ın PKK terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilən 13 Türkiyə vətəndaşı ilə bağlı açıqlamasından narahatlığını ifadə edib.



Tərəflər bunda sonra da danışıqları davam etdirəcəklərini vurğulayıblar.

