Gədəbəy rayonunda zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanlar rayonun müxtəlif hissələrində hiss edilib.

Belə ki, saat 22:27, 23:05 və 23:27 radələrində 3 dəfə təkan qeydə alınıb.

Dağıntıların olub-olmaması və zəlzələnin gücü barədə əlavə məlumat veriləcək.

