BMT-nin Qadınlara qarşı ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması üzrə Komitəsinə (CEDAW) ilk dəfə olaraq azərbaycanlı vitse-sədr seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vitse-sədr vəzifəsini hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Elgün Səfərov icra edəcək.

Qeyd edək ki, E.Səfərov 1982-ci ildə anadan olub. O, Azərbaycanın Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin İnformasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin müdiridir. E.Səfərov 15 ildir Dövlət Komitəsində çalışır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.