“Liverpul” “Leypsiq”ə, "Barselona" PSJ-yə qarşı - Çempionlar Liqası

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında 1/8 final mərhələsinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

Həftənin ən maraqla gözlənilən oyunu İspaniyada gerçəkləşəcək. "Barselona” Fransa çempionu PSJ-ni qəbul edəcək.

Günün ikinci qarşılaşmasında İngiltərə "Liverpul"u Almaniya "Leyptsiq"inin qonağı olacaq.

Çempionlar Liqası

1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

16 fevral

24:00. "Leyptsiq” (Almaniya) – "Liverpul” (İngiltərə)

24:00. "Barselona” (İspaniya) - PSJ (Fransa)

Qeyd edək ki, 1/8 finalın digər iki oyunu sabah keçiriləcək. Portu Portuqaliyada İtaliya "Yuventus"unu, "Sevilya" isə İspaniyada "Almaniya"nın "Borussiya” (Dortmund) komandasını qəbul edəcək.

